Aus 1:0 mach 1:7 - Draßmarkt geigt in Oberloisdorf nach Rückstand auf

Details Samstag, 13. Mai 2023 23:12

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SV Oberloisdorf und Draßmarkt am Samstag mit dem Endstand von 1:7. Draßmarkt ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten der Gäste ausgegangen.

Tore am laufenden Band

Alexander Wolfgeher besorgte in der 32. Minute das 1:0, welches quasi als Initialzündung für die Gäste diente. Samir Mesanovic schockte Oberloisdorf und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Draßmarkt (37./44.). Draßmarkt führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit drei Treffern von Mesanovic (46./59.) und Florian Treiber (54.) enteilte Draßmarkt SV Oberloisdorf und stellte auf 1:5. Andreas Krutzler (74.) und Mesanovic (77.) brachten Draßmarkt mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne - 1:7 fortan der Spielstand. Draßmarkt überrannte Oberloisdorf förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Oberloisdorf. Die mittlerweile 71 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gastgeber finden sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Oberloisdorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. Ansonsten stehen noch sieben Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. SV Oberloisdorf musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten sieben Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen.

Draßmarkt behauptet nach dem Erfolg über Oberloisdorf den fünften Tabellenplatz. 69 Tore – mehr Treffer als der Gast erzielte kein anderes Team der II. Liga Mitte. Draßmarkt verbuchte insgesamt 13 Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte man insgesamt nur sechs Zähler.

SV Oberloisdorf tritt kommenden Donnerstag, um 16:00 Uhr, bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an. Zwei Tage später empfängt Draßmarkt Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Draßmarkt, 1:7 (1:2)

77 Samir Mesanovic 1:7

74 Andreas Krutzler 1:6

59 Samir Mesanovic 1:5

54 Florian Treiber 1:4

46 Samir Mesanovic 1:3

44 Samir Mesanovic 1:2

37 Samir Mesanovic 1:1

32 Alexander Wolfgeher 1:0

