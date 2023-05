Überraschung geglückt: Neutal bezwingt Tabellenzweiten Steinberg mit 3:1

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:18

SV Steinberg kehrte vom Auswärtsspiel gegen ASK Neutal mit leeren Händen zurück. Am Ende hieß es 3:1 für das Heimteam. Gegen Neutal setzte es für Steinberg eine ungeahnte Pleite. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

Heimsieg für Neutal

Für den Führungstreffer von ASK Neutal zeichnete Michael Trummer verantwortlich (17.). Akos Kozmor beförderte das Leder zum 1:1 von SV Steinberg in die Maschen (35.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: David Kondrlik schnürte einen Doppelpack (46./59.), sodass Neutal fortan mit 3:1 führte. Direkt nach dem Seitenwechsel traf er per Kopf, wenig später zur Vorentscheidung. Am Ende standen die Gastgeber als Sieger da und behielten mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert ASK Neutal im unteren Mittelfeld des Tableaus. Die Offensive von Neutal in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Steinberg war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 52-mal schlugen die Angreifer von ASK Neutal in dieser Spielzeit zu. Elf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat Neutal derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief ASK Neutal konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der Patzer von SV Steinberg zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Steinberg bisher 15 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen.

Während Neutal am nächsten Donnerstag (11:00 Uhr) bei Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I gastiert, steht für SV Steinberg drei Tage später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit Neudörfl auf der Agenda.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Steinberg, 3:1 (1:1)

59 David Kondrlik 3:1

46 David Kondrlik 2:1

35 Akos Kozmor 1:1

17 Michael Trummer 1:0

