Oberpullendorf jubelt über Heimsieg gegen Rohrbach

Details Freitag, 19. Mai 2023 23:48

Durch ein 4:2 holte sich Oberpullendorf in der Partie am Freitag unter dem Deckmantel des 27. Spieltages gegen SV Rohrbach drei Punkte. Das Hinspiel war zu Ende gewesen, ohne dass es einem der beiden Teams gelungen war, den Ball über die Linie zu bringen.

Heimischen machen früh alles klar

Für das erste Tor sorgte Rene Sturm. In der 17. Minute traf der Spieler von Oberpullendorf ins Schwarze. Milan Tarlosi versenkte die Kugel zum 2:0 (28.). Istvan Bagi brachte Oberpullendorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (33.) und damit schon in Akt eins eine Vorentscheidung Einzug halten ließ. Radomir Jovanovic war zur Stelle und markierte das 1:3 von Rohrbach (39.). Mit der Führung für Oberpullendorf ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 schien die Partie bereits in der 49. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Fabian Kornholz traf zum 2:4 zugunsten von SV Rohrbach (51.) - mehr als Ergebniskosmetik war aber nicht mehr drin. Unter dem Strich verbuchte Oberpullendorf gegen die Gäste einen 4:2-Sieg.

Die Angriffsreihe von Oberpullendorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 65 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 13 Siege, acht Remis und sechs Niederlagen hat der Hausherr derzeit auf dem Konto. Oberpullendorf kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

13 Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Rohrbach momentan auf dem Konto. SV Rohrbach verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Oberpullendorf setzte sich mit diesem Sieg von Rohrbach ab und belegt nun mit 47 Punkten den vierten Rang, während SV Rohrbach weiterhin 42 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Oberpullendorf auf SV 7023 Z-S-P, Rohrbach spielt tags zuvor gegen Draßmarkt.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – SV Rohrbach, 4:2 (3:1)

51 Fabian Kornholz 4:2

49 Balazs Batizi-Pócsi 4:1

39 Radomir Jovanovic 3:1

33 Istvan Bagi 3:0

28 Milan Tarlosi 2:0

17 Rene Sturm 1:0

