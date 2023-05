Pilgersdorf triumphiert bei Draßmarkt dank Vierfach-Torschütze Csire

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:28

Mit einem 4:2-Erfolg im Gepäck ging es für Pilgersdorf vom Auswärtsmatch bei Draßmarkt in Richtung Heimat, stand man sich im Rahmen der 27. Runde am Samstag gegenüber. Draßmarkt hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:2 durchgesetzt.

Vier Treffer von einem Mann

Mit einem schnellen Doppelpack (39./44.) zum 2:0 schockte Adam Csire die Gastgeber - beide Treffer unmittelbar vor dem Seitenwechsel fielen aus Elfmetern. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Csire überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für Pilgersdorf (49.) und sorgte mit einem Hattrick für die Vorentscheidung. In der 52. Minute brachte Samir Mesanovic das Netz für Draßmarkt zum Zappeln, der nach einem Freistoß in der Box den Überblick bewahrt hatte und einschob. Csire führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (79.). Aus einem abgefälschten Abschluss und dem Eigentor von Bori kamen die Hausherren in der 87. Minute noch zum 2:4 und wenig später noch zu einem aberkannten Abseitstreffer. Am Ende schlug Pilgersdorf Draßmarkt auswärts.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 51 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (71). Durch diese Niederlage fällt Draßmarkt in der Tabelle auf Platz sechs zurück. 13 Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet Pilgersdorf den elften Rang des Klassements. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt zehn Siege, ein Unentschieden und 16 Pleiten. Pilgersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Draßmarkt auf SV Rohrbach, Pilgersdorf spielt am selben Tag gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Pilgersdorf, 2:4 (0:2)

81 Eigentor durch Gabor Bori 2:4

79 Adam Csire 1:4

52 Samir Mesanovic 1:3

49 Adam Csire 0:3

44 Adam Csire 0:2

39 Adam Csire 0:1

