Rang zwei abgesichtert: Steinberg gewinnt gegen Neudörfl

SV Steinberg gewann die Partie gegen Neudörfl am Sonntag unter dem Deckmantel von Spieltag 27 mit 3:1. Pflichtgemäß strich Steinberg gegen Neudörfl drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte sich SV Steinberg auf dem Platz von Neudörfl die Butter nicht vom Brot nehmen lassen und mit 2:1 gewonnen.

Heim-"Dreier" für Steinberg

Das erste Tor des Spiels ging an Steinberg. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Neudörfl, denn Unglücksrabe Christian Thonhofer beförderte den Ball ins eigene Netz (25.). In Minute 38 hatte Neudörfl den Ausgleich parat - Lukas Grabenwöger drückte die Kugel über die Linie, der Gleichstand war wiederhergestellt. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Detre Horvath stellte die Weichen für SV Steinberg auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 63. Minute erhöhte Ramon Halmai auf 3:1 für das Heimteam und sorgte damit für die Vorentscheidung. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte Steinberg die drei Zähler unter Dach und Fach.

SV Steinberg behauptet nach dem Erfolg über Neudörfl den zweiten Tabellenplatz. 16 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für SV Steinberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Neudörfl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der Gast auf den 14. Tabellenplatz. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur acht Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Neudörfl alles andere als positiv. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Neudörfl in dieser Zeit nur einmal gewann.

Während Steinberg am nächsten Freitag (19:30 Uhr) bei der Reserve von SC Bad Sauerbrunn gastiert, duelliert sich Neudörfl am gleichen Tag mit Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Neudörfl, 3:1 (1:1)

63 Ramon Halmai 3:1

53 Detre Horvath 2:1

38 Lukas Grabenwoeger 1:1

25 Eigentor durch Christian Thonhofer 1:0

