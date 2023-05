Unterhaltsames "X" zwischen Lackenbach und Forchenstein am Freitagabend

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:34

Lackenbach ist am Freitagabend im Rahmen der 28. Runde in der II. Liga Mitte nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen Forchtenstein hinausgekommen. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Gastgeber gegen Forchtenstein mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Comeback nach 0:2 - am Ende gibt's die Punkteteilung

Vor 207 Zuschauern markierte Gernot Leitner das 1:0 für Forchtenstein (38.), als dieser nach einem Eckball zur Führung einschob. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Andreas Huber brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von Forchtenstein über die Linie (55.) - diesmal resultierte der Treffer aus einer herrlich anzusehenden Einzelaktion. Marco Pekovits war es, der in der 56. Minute das Spielgerät im Tor der Gäste unterbrachte und mit seinem satten Volleyschuss den Anschlusstreffer bereithielt. Lackenbach traf in Minute 74 zum Ausgleich - Mario Lösch gelang mit einem grandiosen Traumtor aus der Distanz das 2:2. Nach einer deutlichen Führung wähnte Forchtenstein die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch Lackenbach stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Ein Punkt reichte Lackenbach, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 47 Punkten steht Lackenbach auf Platz vier. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Lackenbach deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist Lackenbach in diesem Ranking auf.

Forchtenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte Forchtenstein im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von Forchtenstein stimmt es ganz und gar nicht: 59 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Forchtenstein ist seit drei Spielen unbezwungen.

Während Lackenbach am nächsten Samstag (17:30 Uhr) bei SV Steinberg gastiert, duelliert sich Forchtenstein am gleichen Tag mit SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: Lackenbach – Forchtenstein, 2:2 (0:1)

74 Mario Loesch 2:2

56 Marco Pekovits 1:2

55 Andreas Huber 0:2

38 Gernot Leitner 0:1

