Gäste-Comeback abgewendet: Neudörfl bezwingt Lockenhaus-Rattersdorf mit 4:2

Details Samstag, 27. Mai 2023 05:50

Durch ein 4:2 holte sich Neudörfl in der Partie gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf am Freitag an Spieltag 28 drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neudörfl die Nase vorn. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gastgeber hatte mit 4:1 gesiegt.

Hoher Unterhaltungswert mit sechs Buden

Neudörfl ging in der 36. Minute in Führung - Matthias Müller war nach einer Maßflanke mit dem Kopf zur Stelle. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhte Neudörfl auf 2:0 (38.) - neuerlich traf Matthias Müller, diesmal aus einem Foulelfmeter. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Neudörfl das 3:0 nach (40.) - Lukas Grabenwöger schien mit einem satten Schuss ins linke Eck schon vor dem Seitenwechsel die Vorentscheidung herbeigeführt zu haben. Der tonangebende Stil von Neudörfl spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Doch die Gäste rochen nach dem Kabinengang nochmals Lunte: Eine starke Leistung zeigte Adrian Kovacs, der sich mit einem Doppelpack für Lockenhaus/Rattersdorf beim Trainer empfahl (51./63.) - zunächst war ein herrlicher Spielzug gepaart mit einem feinen Abschluss aus kurzer Distanz zielführend, wenig später bugsierte er den Ball via Kopfball in grandioser Manier ins Kreuzeck. So stand es nur noch 3:2 und einer packenden Schlussphase standen die Türen offen... Doch der Schlusspunkt gelang wieder den Hausherren: Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Reisner für einen Treffer sorgte (91.) und mit dem 4:2 den Heimsieg sicherstellte. Schlussendlich verbuchte Neudörfl gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf also doch einen Heimerfolg.

Bei Neudörfl präsentierte sich die Abwehr angesichts 57 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (54). Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und Neudörfl rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Neudörfl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, vier Unentschieden und 15 Pleiten.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt SC Lockenhaus-Rattersdorf eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Die Misere der Gäste hält an. Insgesamt kassierte Lockenhaus/Rattersdorf nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Am kommenden Freitag trifft Neudörfl auf ASK Marz, Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 4:2 (3:0)

91 Manuel Reisner 4:2

63 Adrian Kovacs 3:2

51 Adrian Kovacs 3:1

40 Lukas Grabenwoeger 3:0

38 Matthias Mueller 2:0

36 Matthias Mueller 1:0

