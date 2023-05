Oberpullendorf fährt deutlichen Auswärtssieg bei SV 7023 Z-S-P ein

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:09

Oberpullendorf setzte sich am Samstag im Zuge der 28. Runde gegen SV 7023 Z-S-P mit 4:1 durch. Im Hinspiel hatte Oberpullendorf das heimische Publikum beglückt und mit 4:0 gesiegt.

Klare Verhältnisse für den Favoriten

In Minute 28 trafen die Gäste zum ersten Mal ins Schwarze - Balazs Batizi-Pócsi markierte das 0:1. Oberpullendorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Frantisek Nagy war es, der in der 52. Minute das Spielgerät im Tor von Oberpullendorf unterbrachte und für den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer sorgte. Die Gäste ließen sich dann aber nicht lange bitten und schraubten die Schlagzahl wieder in die Höhe: Sebastian Berlakovich trug sich in der 57. Spielminute in die Torschützenliste ein. Oberpullendorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Philipp Kummer beförderte den Ball in der 75. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Oberpullendorf auf 3:1. Für klare Verhältnisse sorgte Oberpullendorf, indem man das 4:1 markierte (86.) - Balazs Batizi-Pócsi stellte seinen Doppelpack sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Oberpullendorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV 7023 Z-S-P.

SV 7023 Z-S-P muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonultimo bekleidet das Heimteam den 15. Rang des Klassements. Insbesondere an vorderster Front kommt SV 7023 Z-S-P nicht zur Entfaltung, sodass nur 35 erzielte Treffer auf das Konto von SV 7023 Z-S-P gehen. SV 7023 Z-S-P musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Hausherr insgesamt auch nur sechs Siege und sieben Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der letzte Dreier liegt für den Gastgeber bereits drei Spiele zurück.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Oberpullendorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte Oberpullendorf in der II. Liga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 69 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Oberpullendorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kommenden Samstag (18:00 Uhr) tritt SV 7023 Z-S-P bei ASK Neutal an, schon einen Tag vorher muss Oberpullendorf seine Hausaufgaben bei Draßmarkt erledigen.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Oberpullendorf, 1:4 (0:1)

86 Balazs Batizi-Pócsi 1:4

75 Eigentor durch Philipp Kummer 1:3

57 Sebastian Berlakovich 1:2

52 Frantisek Nagy 1:1

28 Balazs Batizi-Pócsi 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei