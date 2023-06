Fünf Stück eingeschenkt: Rohrbach führt Oberpetersdorf/Schwarzenbach vor

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:13

SV Rohrbach erteilte FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach eine Lehrstunde und gewann am Samstag im Rahmen der 29. Runde mit 5:0. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Rohrbach Glücksgefühle beschert.

Einbahnstraßen-Fußball

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das 1:0 und 2:0 war Michael Herowitsch verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (51./66.). Beim ersten Treffer war ein Distanzschuss ausschlaggebend, wenig später ließ er den Vorsprung im Eins-gegen-Eins souverän anwachsen. Für das 3:0 von SV Rohrbach sorgte Marco Hodosi, der in Minute 78 zur Stelle war. Alex Damasdi schraubte das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 4:0 für die Gäste in die Höhe - abermals aus einer Eins-gegen-Eins-Situation heraus. Daniel Tomassovits gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Rohrbach (90.). SV Rohrbach überrannte Oberpetersdorf/Schwarzenb. förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Oberpetersdorf/Schw. hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierten die Gastgeber die dritte Pleite am Stück.

Rohrbach befindet sich mit 46 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Rohrbach noch ausbaufähig. Nur fünf von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach stellt sich am Mittwoch (19:30 Uhr) bei Oberpullendorf vor, zwei Tage später und zur selben Zeit empfängt Rohrbach ASV Pöttsching.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SV Rohrbach, 0:5 (0:0)

90 Daniel Tomassovits 0:5

82 Alex Damasdi 0:4

78 Marco Hodosi 0:3

66 Michael Herowitsch 0:2

51 Michael Herowitsch 0:1

