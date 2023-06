Nach 0:1-Rückstand: Forchtenstein überrollt Oberloisdorf

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:28

SV Oberloisdorf steckte gegen Forchtenstein eine deutliche 1:5-Niederlage ein, als man einander im Rahmen der 29. Runde in der II. Liga Mitte gegenüberstand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Forchtenstein den maximalen Ertrag. Oberloisdorf hatte Forchtenstein im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 6:2 gesiegt.

Einbahnstraßen-Fußball in Hälfte zwei

Manuel Steinwendter brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SV Oberloisdorf über die Linie (14.). Von diesem Gegentreffer angestachelt kamen die Hausherren dann aber so richtig in Schwung: Christopher Majer trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Yannick Tatar schoss für Forchtenstein in der 48. Minute das zweite Tor. Andreas Huber erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 55 Minuten auf 3:1. Für das 4:1 von Forchtenstein sorgte David Marin, der in Minute 72 zur Stelle war. Dino Guc gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Forchtenstein (88.). Am Ende kam Forchtenstein gegen Oberloisdorf zu einem verdienten Sieg.

Forchtenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Forchtenstein machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem elften Platz. Forchtenstein bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, sieben Unentschieden und 13 Pleiten. Der Hausherr kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Oberloisdorf. Die mittlerweile 77 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste finden sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Stärke von Oberloisdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 55 erzielten Treffern. SV Oberloisdorf musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Oberloisdorf insgesamt auch nur neun Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Während Forchtenstein am nächsten Samstag (18:00 Uhr) bei Pilgersdorf gastiert, duelliert sich Oberloisdorf am gleichen Tag mit SV Steinberg.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – SV Oberloisdorf, 5:1 (1:1)

88 Dino Guc 5:1

72 David Marin 4:1

55 Andreas Huber 3:1

48 Yannick Tatar 2:1

27 Christopher Majer 1:1

14 Manuel Steinwendter 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei