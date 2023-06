Knapper Sieg für SC Bad Sauerbunn 1b gegen den Meister ASK Marz

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 10:10

Der SC Bad Sauerbrunn 1b empfing in einem vorgezogenen Spiel am Mittwochabend den designierten Aufsteiger ASK Marz zum Meisterschaftsspiel der 30. Runde in der II. Liga Mitte. Mit einer guten geschlossenen Mannschaftsleistung konnte Bad Sauerbrunn die Gäste bezwingen und geht mit einem Sieg im letzten Match der Saison in die Sommerpause.

Erste Halbzeit ohne Torchancen

In der ersten Halbzeit war es ein gutes, aber kein hochwertiges Fußballspiel, die Hausherren übernahmen von Beginn an die Initiative auf dem Rasen und spielten einige gefährliche Torannäherungen heraus, ohne aber zu einer zwingenden Torchance zu kommen. Die meisten Aktionen fanden zwischen den beiden Strafräumen statt, auch die Gäste konnten in der ersten Halbzeit keine Torchance vorweisen. In der 30. Minute mussten die Hausherren einen verletzungsbedingten Spielerwechsel vornehmen, für Pierre Min Zhen Wang kam Michael Min Jie Wang ins Spiel. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Die Hausherren wurden agiler

Nach der Halbzeitpause wurden die Einheimischen aktiver und in der 50. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Der rechte Außenverteidiger der Gastgeber, Manuel Ruf, schnappte sich an der Seitenlinie das Leder, marschierte unaufhaltsam in Richtung Sechszehner, überspielte ein paar Spieler der Gäste und schoss dann mit seinem linken Fuß das Leder unhaltbar ins lange Eck des Gehäuses der Auswärtigen. Kurz darauf hatte Tomas Kubik das 2:0 vor den Füßen, er vergab aber diese Tormöglichkeit. Eine weitere gute Einschussmöglichkeit hatte Michael Min Jie Wang, der einen Stanglpass im Strafraum der Auswärtigen zugespielt bekam und sein trockener Schuss wurde vom Goalie der Marzer, Marcus Scheiber, sensationell gehalten. Die Gäste hatten auch zwei hochkarätige Torchancen aufzuweisen, sie liefen allein auf das Gehäuse der Heimischen zu, einmal wurde das Leder eine Beute von Goalie der Heimischen, Felix Ehrenböck, das zweite Mal wurde nur das Aluminium getroffen. Mit diesem Sieg hat Bad Sauerbrunn 1 b die Saison auf einem guten achten Tabellenrang beendet.

Stimme zum Spiel

Richard Kern, Sektionsleiter SC Bad Sauerbrunn 1 b:

„Es war ein souveräner Auftritt meiner Mannschaft gegen den Meister, aber man hat den Gästen schon noch die Meisterschaftsfeier vom Wochenende angemerkt. Wir haben den Auswärtigen nicht viel Spielraum gelassen, sie hatten während der gesamten Spielzeit nur zwei effektive Torchancen. Grundsätzlich war es ein verdienter Sieg, wir haben gut gespielt und hatten auch mehr Ballbesitz.“

