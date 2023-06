Steinberg mit dem "Dreier" bei Oberloisdorf zum Saison-Ultimo

Details Samstag, 10. Juni 2023 19:44

Am Samstagnachmittag gelang dem SV Steinberg im Rahmen der 30. Runde in der II. Liga Mitte ein überzeugender 3:1-Auswärtserfolg beim SV Oberloisdorf - damit untermauern die Gäste Rang zwei im Klassement. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Detre Horvath mutiert zum Matchwinner

Detre Horvath witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für SV Steinberg ein (8.) - nach feiner Linksfall vollstreckte dieser per Kopfball. Akos Kozmor traf, ebenfalls nach einem Flankenball per Kopf, zum 2:0 zugunsten der Gäste (20.). Manuel Steinwendter verkürzte für Oberloisdorf später in der 32. Minute auf 1:2 - dem Treffer ging eine feine Kombination übers Mittelfeld voraus, vollstreckt wurde via wuchtigem Schuss ins lange Eck. Zur Pause behielt Steinberg die Nase knapp vorn. Mit dem 3:1 sicherte Horvath SV Steinberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.) - ein schöner Heber. Am Ende verbuchte Steinberg gegen SV Oberloisdorf die maximale Punkteausbeute.

Zahlen & Fakten

Das Problem von Oberloisdorf in dieser Saison lag auf der Hand. Kein Team der II. Liga Mitte kassierte mehr Gegentore (80) als der Gastgeber. SV Oberloisdorf holte aus 30 Spielen 32 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz 13. Im Angriff agierte Oberloisdorf im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 56 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Neun Siege und fünf Remis brachte Oberloisdorf zustande. Demgegenüber stehen 16 Niederlagen.

Über weite Strecken der Saison zeigte SV Steinberg große Qualität. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten bei Steinberg in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt SV Steinberg auf ein starkes Torverhältnis von 57:41. Zum Saisonabschluss kommt Steinberg auf 18 Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate von SV Steinberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SV Steinberg, 1:3 (1:2)

82 Detre Horvath 1:3

32 Manuel Steinwendter 1:2

20 Akos Kozmor 0:2

8 Detre Horvath 0:1

