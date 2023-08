"Give me five": Oberpetersdorf/Schwarzenbach fegt zur Saison-Einkehr über Neudörfl hinweg

Details Freitag, 04. August 2023 22:59

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach kam am ersten Spieltag vor heimischer Kulisse zu einem letzten Endes deutlichen 5:0-Sieg gegen Neudörfl und zelebriert damit einen Auftakt nach Maß.

Neudörfl geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Lukas Kubus das schnelle 1:0 für Oberpetersdorf/Schwarzenb. erzielte. Nach feinem Aufbauspiel gepaart mit punktgenauer Hereingabe vom Flügel vollstreckt Kubas mit Köpfchen zum 1:0. Bereits in der 15. Minute erhöhte Samuel Frank den Vorsprung von Oberpetersdorf/Schw - er trifft infolge eines zunächst geblockten Schussballes beim Abpraller und markiert den zweiten Tagestreffer. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Eine starke Leistung zeigte Lukas Roschitz, der sich mit einem Doppelpack für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach beim Trainer empfahl (49./75.). Das 3:0 resultierte aus einem Kopfball, das 4:0 vom Elfmeterpunkt aus. Der Heimmannschaft gelang in der 81. Spielminute der fünften Tagestreffer. Zsolt Szücs entwischt im Eins-gegen-Eins und besorgt den 5:0-Endstand. Schließlich feierte Oberpetersdorf/Schwarzenb. gegen Neudörfl am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Kommenden Samstag prallt die Heimelf auf Steinberg (19:00 Uhr), während Neudörfl gegen SV 7023 Z-S-P (19:30 Uhr) ran muss.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Neudörfl, 5:0 (2:0)

81 Zsolt Szuecs 5:0

75 Lukas Roschitz 4:0

49 Lukas Roschitz 3:0

15 Samuel Frank 2:0

10 Lukas Kubus 1:0

