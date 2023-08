Effizienter SC Lockenhaus-Rattersdorf feiert knappen Auswärtssieg in Forchtenstein

Details Montag, 07. August 2023 07:31

Am Sonntagnachmittag empfing der SV Forchtenstein den SC Lockenhaus-Rattersdorf zum Meisterschaftsspiel in der ersten Runde der II. Liga Mitte. Beide Mannschaften beendeten die letzte Saison auf einem Platz in der unteren Hälfte der Tabelle. Bei den Gästen stand der ehemalige Trainer von Horitschon, Wilhelm Leser, das erste Mal an der Seitenlinie, konnte aber mit der Darbietung seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden sein.

Hausherren begannen dominant

In den ersten 15 Minuten waren die Hausherren klar die bessere Mannschaft auf dem Spielfeld und ließen die Gäste nicht zur Entfaltung kommen. In dieser Phase bekam auch der Trainer der Gäste, Wilhelm Leser, eine der neun Gelbe Karte von Schiedsrichter Habip Tekeli gezeigt, weil er zu laut seiner Mannschaft Anweisungen auf das Spielfeld geschrien hatte. Im weiteren Verlauf der Begegnung gab es kaum Torraumszenen, summa summarum war es in der ersten Halbzeit ein Sommerkick. Mit dem torlosen Remis wurden die Seiten gewechselt.

Gute 15 Minuten reichten den Gästen zum Sieg

Die Gäste kamen nach der Halbzeitpause mit mehr Elan aus der Kabine und übernahmen das Kommando auf dem Spielfeld. Das war auch die Zeit der großen Auftritte von Laszlo Lencse: Freistoß aus sehr aussichtsreicher Position für die Gäste. Lencse tritt an und schiebt den Ball zu lässig über die Mauer und am Ende zu ungefährlich über den Kasten. (49.) Lencse läuft allein auf Torwart Manuel Geisendorfer zu, lässt sich immens lange Zeit und wird im letzten Moment geblockt – Riesengelegenheit leichtfertig vergeben! (53.) Roland Szabo mit einem guten Pass auf Lencse, der sich dann nicht so lange Zeit lässt, wie soeben und das Leder perfekt mit dem linken Fuß in das kurze Eck des Gehäuses der Heimischen zur 1:0 Führung hämmerte.(54.) In der Folge hatten die Hausherren einige gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. In den Schlussminuten hatten die Gäste noch eine Riesenchance, den zweiten Treffer zu erzielen, aber Michel Huber klärt auf der Torlinie und somit blieb es beim knappen Sieg für die Leser-Truppe.

Stimme zum Spiel

Wilhelm Leser, Trainer SC Lockenhaus-Rattersdorf:

„Zu Beginn der Begegnung war Forchtenstein besser, anschließend war es ausgeglichen, mit wenigen Torraumszenen auf beiden Seiten. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir gut Fußball gespielt und kamen auch zu unserem Siegestreffer. Es war ein nicht unverdienter Sieg meiner Mannschaft.“

