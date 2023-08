Oberpullendorf feiert klaren Erfolg über Bad Sauberbrunn II

Details Freitag, 11. August 2023 23:16

Oberpullendorf gewann gegen die "zweite Garde" von Bad Sauerbrunn mit 4:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein - einen fulminanten 4:0-Kantersieg noch dazu.

Zwei Doppelpacker als Wegbereiter

Oberpullendorf ging in der 17. Minute in Front - Daniel Oliver Molnar markierte nach einer unterhaltsamen Beginnphase den ersten Tagestreffer. Und nur wenig später stand Molnar gleich nochmals im Mittelpunkt: In der 26. Minute bejubelte das Heimteam dank ihm das 2:0. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Oberpullendorf baute die Führung aus, indem Rene Sturm zwei Treffer nachlegte (57./70.) - beide Male gingen den Treffern feine Spielzüge voraus. Letzten Endes schlug Oberpullendorf im ersten Saisonspiel B. Sauerbrunn II souverän mit 4:0 vor heimischer Kulisse und darf sich dabei bei zwei "Doppelpackern" bedanken.

Oberpullendorf gastiert am Dienstag bei Pilgersdorf, während Bad Sauerbrunn am Freitag Lockenhaus-rattersdorf empfängt.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – SC Bad Sauerbrunn II, 4:0 (2:0)

70 Rene Sturm 4:0

57 Rene Sturm 3:0

26 Daniel Oliver Molnar 2:0

17 Daniel Oliver Molnar 1:0

