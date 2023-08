Einseitiges Torfestival und drei rote Karten: ASK Neutal mit Kantersieg über Oberloisdorf

Details Freitag, 11. August 2023 23:21

Der ASK Neutal triumphierte am Freitag mit 5:0 klar gegen SV Oberloisdorf, wurde das Match im Abspann allerdings von drei roten Karten überschattet. Die Gäste kassieren damit die erste Saisonpleite, während Neutal weiterhin ungeschlagen bleibt.

Eine Partie voller Emotionen und zahlreicher Treffer

Neutal ging durch Jan Reisenhofer in der neunten Minute sehenswert in Führung. Das 2:0 ließ das Heimteam zum zweiten Mal im Match jubeln (36.) - Kevin Akgül zeichnete sich für diesen Treffer verantwortlich. Noch vor der Halbzeit legte Reisenhofer via Abpraller seinen zweiten Treffer nach (43.). ASK Neutal hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Der vierte Streich des Spitzenreiters war David Kondrlik vorbehalten (61.). Jahe Berbati gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Neutal (89.). Zwei rote Karten gegen Oberloisdorf (Sandor Preisinger und Oliver Szoelloesi) sowie eine gegen Neutal (Lukas Berlakovich) "garnierten" die Schlussphase auf unschöne Art und Weise. Am Ende stand ASK Neutal als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Oberloisdorf, 5:0 (3:0)

89 Jahe Berbati 5:0

61 David Kondrlik 4:0

43 Jan Reisenhofer 3:0

36 Kevin Akguel 2:0

9 Jan Reisenhofer 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei