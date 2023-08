Draßmarkt gewinnt torreiches Match bei Pilgersdorf

Details Freitag, 18. August 2023 23:31

Der Start ins neue Spieljahr ging für Pilgersdorf mit dem 2:4 gegen Draßmarkt daneben: Aus den ersten drei Begegnungen holte Pilgersdorf nicht einen Zähler. Diesmal unterlag man in Runde drei in der II. Liga Mitte.

Turnaround der Gäste in Hälfte zwei

Für den Führungstreffer von Pilgersdorf zeichnete Adam Toth verantwortlich (36.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gastgeber, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Nach dem Seitenwechsel aber kamen die Gäste auf: In der 62. Minute brachte Alex Damasdi den Ball im Netz von Pilgersdorf unter. Nur vier Minuten später erzielte Draßmarkt die 2:1-Führung durch Emanuel Joshua Strass. Das 3:1 für die Gäste stellte Damasdi sicher. In der 72. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 von Draßmarkt sorgte Andreas Krutzler, der in Minute 86 zur Stelle war. Fabian Puhr beförderte das Leder zum 2:4 von Pilgersdorf über die Linie (87.) - damit konnte aber keine Trendumkehr mehr folgen. Am Schluss siegte Draßmarkt gegen Pilgersdorf nach starker zweite Hälfte.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – Draßmarkt, 2:4 (1:0)

87 Fabian Puhr 2:4

86 Andreas Krutzler 1:4

72 Alex Damasdi 1:3

66 Emanuel Joshua Strass 1:2

62 Alex Damasdi 1:1

36 Adam Toth 1:0

