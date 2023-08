Lackenbach nach Leermeldung gegen Oberpetersdorf/Schwarzenbach weiterhin punktlos am Tabellenende

Details Samstag, 19. August 2023 22:56

Am Samstagabend trafen einander der SV Lackenbach und FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im Zuge der 3. Runde in der II. Liga Mitte. Damit widerfuhr den heimischen die dritte Pleite am Stück, während die Gäste konträr dazu weiterhin beim Punktemaximum halten.

Unterhaltsames Match mit bessem Ende für den Gast

Die Gäste erwischten einen Maß-Auftakt: Jakub Slezak traf nach misslungenem Befreiungsschlag zum 0:1 (2.). Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Chancen hier wie da, den leicht besseren für den Gast. Doch die Heimischen vermochten noch vor dem Seitenwechsel auszugleichen: Adam Csire traf vom Elfmeterpunkt zum 1:1 (40.). Als manch einer mit den Gedanken bereits mit den Gedanken in der Kabine war, lancierte Oberpetersdorf/Schwarzenbach den neuerlichen Führungstreffer (45.) - Lukas Roschitz trifft mit seinem Schussball infolge eines Freistoßes nahe der Kornerfahne - 1:2.

Auch im zweiten Akt gaben die Gäste in einer umkämpften Partie über weite Teile den Ton an, machten aber erst tief in der Nachspielzeit den "Deckel drauf": Zsolt Szücs verwandelt nach einer Umschaltaktion zum 1:3-Endstand.

Schlusspfiff in Lackenbach! Zwar fällt die Niederlage für die Gastgeber diesmal nicht ganz so deutlich aus, aber dennoch konnte Lackenbach auch diesmal keine Punkte sammeln und bleiben somit Punktlos im Tabellenkeller. Die FSG holt sich auch diesmal den Sieg und setzten damit ihre Siegesserie fort und sind noch ungeschlagen. Marcel Schock, Ticker-Reporter

II. Liga Mitte: Lackenbach – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 1:3 (1:2)

95 Zsolt Szuecs 1:3

46 Lukas Roschitz 1:2

41 Adam Csire 1:1

2 Jakub Slezak 0:1

