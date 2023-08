Mit "eisernem Willen" nach zweimaligem Rückstand zum Sieg: Steinberg dreht Partie gegen Neudörfl mit Lucky Punch

Details Sonntag, 20. August 2023 20:21

Am Sonntagnachmittag kam es im Rahmen der 3. Runde in der II. Liga Mitte zum Aufeinandertreffen des SV Steinberg mit dem SC Neudörfl. Während die Hausherren mit drei Punkten aus zwei Spielen dastanden, warteten die Gäste noch auf den ersten Punktgewinn im neuen Fußballjahr... Und müssen dies weiter tun: 3:2 diesmal der Endstand nach einem späten Siegtreffer der Heim-Elf.

Steinberger "Mentalitätsmonster" mit zweimaligem Comeback und dem Lucky Punch

Das Match kam anfangs relativ ausgeglichen daher, vermochten die Gäste durch Sandro Kristianidi und dessen schönes Freistoßtor den ersten Tagestreffer zu lancieren - 0:1 (27.). Danach entwickelte sich ein kurzweiliger, ausgeglichener Schlagabtausch, in dem die Hausherren nach dem Seitenwechsel zum Ausgleich kamen: Auch Ramon Halmai traf durch einen traumhaften Freistoß - 1:1 (49.). Doch die Gäste schlugen ein zweites Mal zu und nutzten eine Unsicherheit in der gegnerischen Defensive: Michael Tometschek überhob den Schlussmann und traf zum 1:2 (66.). Steinberg aber gab nicht auf und schlug zurück: Infolge eines Eckballes donnerte Ervin Pongracz das Runde ins Eckige (78.). Und als es bereits nach einer Punkteteilung roch, hatten die Heimischen noch das bekanntliche "Ass im Ärmel": Ein Energieanfall von Gergely Horvath, der die gesamte gegnerische Hintermannschaft aussteigen ließ und dann im Eins-gegen-Eins vollstreckte, mündete im 3:2-Siegtreffer (90.+2.). Was eine Dramaturgie!

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Steinberg liegt nun auf Platz fünf. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von SV Steinberg.

Die Gäste müssen weiter auf Zählbares warten.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – Neudörfl, 3:2 (0:1)

92 Gergely Horvath 3:2

78 Ervin Pongracz 2:2

65 Michael Tometschek 1:2

49 Ramon Halmai 1:1

26 Sandro Kristianidi 0:1

