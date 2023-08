"Krimi" bis in die Schlussminuten: Oberpetersdorf/Schwarzenbach mit dem Lucky Punch gegen Rohrbach

Details Freitag, 25. August 2023 22:58

Im Spiel von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gegen SV Rohrbach gab es Tore am laufenden Band, sicherten sich die Hausherren mit einem späten Siegtreffer am Freitagabend im Zuge der 4. Runde in der II. Liga Mitte die drei Punkte.

Später Siegtreffer für die Heim-Elf

Martin Gosztola gelang in Minute 25 der erste Tagestreffer - er wurde nach von Herowitsch wunderbar bedient und schob ein - 0:1. Mit einem Tor Vorsprung für Rohrbach ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Für das erste Tor von Oberpetersdorf/Schw. war Andreas Huber verantwortlich, der in der 52. Minute das 1:1 besorgte - nachdem sein Kopfball zunächst an die Stange prallte, staubte er hernach zum Ausgleich ab. In der 69. Minute brachte Lucca Klee den Ball im Netz von SV Rohrbach unter, traf nach einem Eckball zum 2:1 - Spiel gedreht. In der 83. Minute war Gosztola mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle - seine Flanke mutierte zum Torschuss und schlug ein. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Klee, der mit seinem Treffer in der 90. Minute die späte Führung von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach sicherstellte.

Erneute Führung für die Gastgeber! Nach einer Flanke von Julian Schöll kommt zunächst Jakub Slezak zum Kopfball. Der Ball fliegt von dort aus nochmal in die Luft und Lucca Klee verwandelt erneut und bringt sein Team abermals in Führung. Marcel Schock, Ticker-Reporter

Am Schluss gewann Oberpetersdorf/Schwarzenb. gegen Rohrbach.

Schlusspfiff und Schwarzenbach! Schiedsrichter Kern beendet eine sehr spannende und sehr umkämpfte Partie. Schlussendlich können sich die Gastgeber durchsetzen und 3 hart erkämpfte Punkte feiern. Die FSG setzt damit auch ihre Siegesserie fort und halten somit nach wie vor beim Punktemaximum von 12 Punkten. Ein Sieg der vor allem auch die aus Rohrbach stammenden FSG-Trainer freuen wird, die lange auf einen Sieg gegen den Klub ihrer Heimatgemeinde warten mussten. Für Rohrbach bleibt es trotz aller Anstrengungen bei einer bitteren Niederlage und somit bei 4 Punkten in der Tabelle. In jedem Fall war es aber eine Hochklassige und sehr sehenswerte Partie. Marcel Schock, Ticker-Reporter

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SV Rohrbach, 3:2 (0:1)

90 Lucca Klee 3:2

83 Martin Gosztola 2:2

69 Lucca Klee 2:1

52 Andreas Huber 1:1

25 Martin Gosztola 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.