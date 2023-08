Sturm schnürt Doppelpack gegen SV 7023 Z-S-P - Heimsieg für Oberpullendorf

Details Freitag, 25. August 2023 23:03

Nichts zu holen gab es für SV 7023 Z-S-P bei Oberpullendorf am Freitag im Rahmen der 4. Runde in der II. Liga Mitte. Das Heimteam erfreute seine Fans mit einem 3:1.

Anschlusstreffer nur "Ergebniskosmetik"

Rene Sturm brachte SV 7023 Z-S-P per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 36. und 40. Minute vollstreckte und mit einem Doppelschlag zum mental idealen Zeitpunkt früh für die Vorentscheidung sorgte. Mit der Führung für Oberpullendorf ging es in die Kabine. Für das 3:0 des Heim-Teams sorgte Andreas Hofer, der in Minute 61 nach exzellenter Vorarbeit zur Stelle war. Miroslav Danis verkürzte für SV 7023 Z-S-P später in der 72. Minute auf 1:3. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte Oberpullendorf einen dreifachen Punktgewinn gegen SV 7023 Z-S-P.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – SV 7023 Z-S-P, 3:1 (2:0)

72 Miroslav Danis 3:1

61 Andreas Hofer 3:0

40 Rene Sturm 2:0

36 Rene Sturm 1:0

