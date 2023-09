MSV 2020 fährt mit Oberloisdorf Schlitten und feiert 4:0-Kantersieg

Details Samstag, 09. September 2023 22:11

MSV 2020 hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und Oberloisdorf keine Chance gelassen: Am Ende hieß es 4:0 für Mattersburger Sportverein 2020. MSV 2020 war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht.

Souverän und "torhungrig" zum Heimerfolg

Philip Knotzer brachte das Heimteam in der 22. Minute in Front, als er nach einem von der Stange abprallenden Freistoß einschob. Adnan Garib versenkte die Kugel zum 2:0 für den Tabellenführer (35.), staubte nach pariertem Kopfball trocken ab. Mit der Führung für Mattersburger Sportverein 2020 ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Knotzer schien die Partie bereits in der 56. Minute mit MSV 2020 einen sicheren Sieger zu haben. Er schlenzte die Kugel ins rechte obere Eck. Harvey Ortner baute den Vorsprung von Mattersburger Sportverein 2020 in der 65. Minute aus, traf in Topscorer-Manier nach wunderbarer Kombination. Letztlich feierte MSV 2020 gegen SV Oberloisdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Mattersburger Sportverein 2020 konnte sich gegen Oberloisdorf auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von MSV 2020 ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur zwei Gegentore zugelassen hat. MSV 2020 weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Oberloisdorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. Die bisherige Saisonbilanz von SV Oberloisdorf bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Mit 16 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Mattersburger Sportverein 2020 eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Oberloisdorf nach fünf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SV Oberloisdorf, 4:0 (2:0)

65 Harvey Ortner 4:0

56 Philip Knotzer 3:0

35 Adnan Garib 2:0

22 Philip Knotzer 1:0

