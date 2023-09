Oberpetersdorf/Schwarzenb. untermauert Heimstärke gegen Pilgersdorf

Details Sonntag, 10. September 2023 16:04

Durch ein 2:0 holte sich Oberpetersdorf/Schwarzenb. in der Partie gegen Pilgersdorf drei Punkte im Rahmen der 6. Runde in der II. Liga Mitte.

In Überzahl zum Heimerfolg

Lukas Kubus brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn, als die Heimischen bereits munter losgelegt hatten und sich hernach mit dem ersten Tagestreffer belohnten. In Minute 30 der nächste Rückschlag für Pilgersdorf: Janos Imre sieht den zweiten gelben Karton. Ein Tor mehr für Oberpetersdorf/Schw. machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Kurz vor Schluss traf der Gastgeber durch Zsolt Szücs zur Entscheidung (92.). Am Schluss fuhr FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gegen Pilgersdorf auf eigenem Platz einen Sieg ein.

An der Abwehr von Oberpetersdorf/Schw. ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst sechs Gegentreffer musste FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach bislang hinnehmen. Nur einmal gab sich Oberpetersdorf/Schwarzenb. bisher geschlagen.

Nach sechs bestrittenen Begegnungen sind die Gäste Letzter der II. Liga Mitte. Im Sturm von Pilgersdorf stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Pilgersdorf, 2:0 (1:0)

92 Zsolt Szuecs 2:0

20 Lukas Kubus 1:0

