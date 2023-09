Oberpetersdorf/Schwarzenb. erfolgreich bei Bad Sauerbrunn II

Details Freitag, 15. September 2023 23:04

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gewann das Freitagsspiel an Spieltag sieben gegen die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn mit 3:1.

Entscheidung geschah kurz vor Schluss

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Oberpetersdorf/Schwarzenb. bereits in Front. Lukas Kubus markierte in der dritten Minute die Führung. Die passende Antwort hatte Bad Sauerbrunn II parat, als er in der neunten Minute zum Ausgleich traf. Vor dem Seitenwechsel sorgte Jakub Slezak mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für das Heimteam. Oberpetersdorf/Schw. führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Kurz vor Ultimo war noch Lukas Roschitz zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des Gasts verantwortlich (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee stand der Auswärtsdreier für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach. Man hatte sich gegen B. Sauerbrunn II durchgesetzt.

SC Bad Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Durch diese Niederlage fällt Bad Sauerbrunn II in der Tabelle auf Platz sieben zurück. B. Sauerbrunn II verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen.

Nach sieben absolvierten Spielen stockte Oberpetersdorf/Schwarzenb. sein Punktekonto bereits auf 18 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Nur einmal gab sich Oberpetersdorf/Schw. bisher geschlagen.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 1:3 (1:2)

84 Lukas Roschitz 1:3

44 Jakub Slezak 1:2

9 Andreas Steinhoefer 1:1

3 Lukas Kubus 0:1

