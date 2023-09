Oberpullendorf bleibt Herr im eigenen Haus und bezwingt Lockenhaus-Rattersdorf

Details Freitag, 15. September 2023 23:09

Mit Oberpullendorf und Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Oberpullendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Das "Topspiel" ging an Spieltag sieben über die Bühne.

Doppelschlag sorgte für die Entscheidung

Istvan Bagi stellte die Weichen für Oberpullendorf auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 1:0 zur Stelle war. Er traf aus der Entfernung links unten ins Eck. Lockenhaus/Rattersdorf glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Oberpullendorf in die Kabinen. In der 54. Minute erhöhte Peter Hofer auf 2:0 für Oberpullendorf, indem er ins lange Eck einschob und den Zwei-Tore-Polster lancierte. Durch ein Eigentor von Pascal Leitner nach einem Steilpass verbesserten die Gastgeber den Spielstand auf 3:0 für sich (59.). Am Schluss fuhr Oberpullendorf gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf auf eigenem Platz einen 3:0-Sieg ein.

Die drei errungenen Zähler waren für Oberpullendorf gleichbedeutend mit der zwischenzeitlichen Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 22 Treffern stellt Oberpullendorf den besten Angriff der II. Liga Mitte. Oberpullendorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Oberpullendorf sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Oberpullendorf selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

SC Lockenhaus-Rattersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 3:0 (1:0)

59 Eigentor durch Pascal Leitner 3:0

54 Peter Hofer 2:0

26 Istvan Bagi 1:0

