Erfolgsserie von MSV 2020 setzt sich gegen SV 7023 Z-S-P fort

Details Samstag, 16. September 2023 22:22

MSV 2020 stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und fuhr mit SV 7023 Z-S-P beim 5:1-Erfolg Schlitten. Das Match stand an Spieltag sieben auf der Agenda.

Klarer Erfolg für MSV

Vor 550 Zuschauern war Stefan Gludovatz mit der Führung zur Stelle (16.) und traf nach Abstimmungsdefiziten in der gegnerischen Hintermannschaft. Mirza Sejmenovic war es, der in der 27. Minute das Spielgerät im Tor von SV 7023 Z-S-P unterbrachte und nach Lochpass zum Ausgleich einschob. MSV 2020 stellte das 2:1 sicher (33.) - Alois Höller stand nach einem Eckball ideal am zweiten Pfosten parat und sorgte für die Trendumkehr. Noch vor dem Pausenpfiff erhöhten die Gäste auf 3:1 (37.) - Müller traf nach Ortner-Ablage zum 1:3. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lukas Grimmer legte in der 63. Minute zum 4:1 für Mattersburger Sportverein 2020 nach, traf infolge eines Eckballes. Sejmenovic stellte schließlich in der 88. Minute den 5:1-Sieg für den Tabellenprimus sicher. Am Schluss siegte MSV 2020 gegen SV 7023 Z-S-P.

SV 7023 Z-S-P muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage belegen die Gastgeber weiterhin den zehnten Tabellenplatz. Die bisherige Saisonbilanz von SV 7023 Z-S-P: zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten.

Mattersburger Sportverein 2020 ist mit 19 Punkten aus sieben Partien herausragend in die Saison gestartet. Mit nur drei Gegentoren hat MSV 2020 die beste Defensive der II. Liga Mitte. MSV 2020 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Mattersburger Sportverein 2020 sechs Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von SV 7023 Z-S-P aktuell alles andere als rosig. Bei MSV 2020 dagegen läuft es mit insgesamt 19 Punkten wie am Schnürchen.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Mattersburger Sportverein 2020, 1:5 (1:3)

88 Mirza Sejmenovic 1:5

63 Lukas Grimmer 1:4

37 Matthias Mueller 1:3

33 Alois Hoeller 1:2

27 Mirza Sejmenovic 1:1

16 Stefan Gludovatz 1:0

