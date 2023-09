Oberloisdorf feiert klaren Heimsieg gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin

Details Sonntag, 17. September 2023 20:16

Erfolglos ging der Auswärtstermin von SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin bei SV Oberloisdorf über die Bühne. Kaisersdorf/Markt St. Martin verlor das Match mit 1:4. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Oberloisdorf wusste zu überraschen.

Nach der Pause folgte der Turnaround

Der Gastgeber geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Manuel Wiedenhofer das schnelle 1:0 für SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin erzielte - er traf via sehenswertem Lupfer. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Erblin Polomi zum Ausgleich für SV Oberloisdorf. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Cristian-Nicolae Fara machte in der 47. Minute das 2:1 von Oberloisdorf perfekt. SV Oberloisdorf schoss in der 63. Minute das Tor zum 3:1. Mit dem 4:1 sicherte Polomi Oberloisdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (81.). Am Ende verbuchte SV Oberloisdorf gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin die maximale Punkteausbeute.

Oberloisdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Oberloisdorf hat bisher alle sieben Punkte zuhause geholt. Mit dem Dreier sprang Oberloisdorf auf den zehnten Platz der II. Liga Mitte. SV Oberloisdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ Oberloisdorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin alles andere als positiv. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Kaisersdorf/Markt St. Martin auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin auf Rang 13 wieder.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 4:1 (1:1)

81 Erblin Polomi 4:1

63 Oliver Szoelloesi 3:1

47 Cristian-Nicolae Fara 2:1

42 Erblin Polomi 1:1

6 Manuel Wiedenhofer 0:1

