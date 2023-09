Neudörfl bezwingt SC Lockenhaus-Rattersdorf am Freitagabend

Details Freitag, 22. September 2023 23:01

Bei Neudörfl gab es für Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Das Match ging an Spieltag Nummer acht in der II. Liga Mitte über die Bühne.

Effizienz macht den Unterschied

Mateas Lemut brachte Neudörfl in der elften Minute nach vorn und schob nach einer flachen Hereingabe zum 1:0 ein. In der Folge ließen die Gäste eine Vielzahl an Großchancen aus, vermochten den Ausgleichstreffer nicht sicherzustellen - 1:0 zur Pause. Neudörfl führte schließlich das 2:0 herbei (78.) - Samuel Glöckel sorgte für die Entscheidung. Auch zum Kehraus nochmals einige Hochkaräter für Lockehaus-Rattersdorf. Am Ende verbuchte Neudörfl gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf die maximale Punkteausbeute.

Schlusspfiff in Neudörfl. Schiedsrichter Helmut Flasch beendet das Match. Danke fürs Mitlesen und einen schönen Abend noch! Jonathan Holzer, Ticker-Reporter

Neudörfl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach dem errungenen Dreier hat das Heimteam Position 13 der II. Liga Mitte inne. In dieser Saison sammelte Neudörfl bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf. Gegen Neudörfl musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

In fünf Wochen trifft Neudörfl auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 29.10.2023 bei der Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn antritt. Lockenhaus/Rattersdorf I hat das nächste Spiel in vier Wochen, am 20.10.2023 gegen FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 2:0 (1:0)

78 Samuel Gloeckel 2:0

11 Mateas Lemut 1:0

