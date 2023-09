Rohrbach nimmt "Hürde" Forchtenstein am Freitag souverän

Details Freitag, 22. September 2023 23:05

Bei Rohrbach holte sich Forchtenstein eine 0:3-Schlappe ab. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Rohrbach als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Rohrbach mit dem souveränen Heimsieg

In der achten Minute ging die Heimmannschaft in Führung - Norbert Füleki traf nach einem Torwartfehler zum 1:0. Forchtenstein war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Fazit zur ersten Halbzeit: Kleines Chancenplus für den SVR, der in den letzten Minuten auf den 2ten Treffer drückten. Auch der SVF wurde paar mal gefährlich. niguez in paris, Ticker-Reporter

In der 60. Minute brachte Fabian Kornholz das Netz für Rohrbach zum Zappeln, traf in Rücklage vom 16er-Rand ins linke Eck. Kurz vor Schluss traf Andreas Mihalits für SV Rohrbach (91.) mit einem flachen Schuss ins linke Eck. Ein starker Auftritt ermöglichte Rohrbach am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Forchtenstein.

Vier Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SV Rohrbach bei. Zuletzt lief es erfreulich für Rohrbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am liebsten teilt Forchtenstein die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher zweimal bewies. Mit dem Gewinnen tun sich die Gäste weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

SV Rohrbach setzte sich mit diesem Sieg von Forchtenstein ab und belegt nun mit 14 Punkten den fünften Rang, während Forchtenstein weiterhin zehn Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Forchtenstein, 3:0 (1:0)

91 Andreas Mihalits 3:0

60 Fabian Kornholz 2:0

8 Norbert Fueleki 1:0

