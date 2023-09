Turnaround nach der Pause: MSV 2020 siegt gegen Neutal

Details Samstag, 23. September 2023 21:16

Am Samstag verbuchte Mattersburger Sportverein 2020 einen 3:1-Erfolg gegen ASK Neutal. MSV 2020 ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Drei Tore in zwölf Minuten

Das erste Tor des Spiels ging an Neutal. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Mattersburger Sportverein 2020, denn Unglücksrabe Lukas Grimmer beförderte den Ball ins eigene Netz (29.). MSV 2020 war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. In der 52. Minute hatte die Heimmannschaft den Ausgleich parat - Matthias Müller läutete die Trendwende ein. Christian Frkat stellte die Weichen für den Ligaprimus auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mirza Sejmenovic erhöhte den Vorsprung von Mattersburger Sportverein 2020 nach 64 Minuten auf 3:1. Die Luft bei ASK Neutal war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Michael Trummer bemerkbar machte, der in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte MSV 2020 einen dreifachen Punktgewinn gegen Neutal.

Bei Mattersburger Sportverein 2020 greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt MSV 2020 die beste Defensive der II. Liga Mitte. Mattersburger Sportverein 2020 ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sieben Siege und ein Unentschieden zu Buche. Zuletzt lief es erfreulich für MSV 2020, was 15 Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Mit elf ergatterten Punkten steht ASK Neutal auf Tabellenplatz sechs. Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – ASK Neutal, 3:1 (0:1)

64 Mirza Sejmenovic 3:1

55 Christian Frkat 2:1

52 Matthias Mueller 1:1

29 Eigentor durch Lukas Grimmer 0:1

