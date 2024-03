Neutal bezwingt Bad Sauerbrunn II zum Frühjahrsauftakt

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:32

Bei ASK Neutal holte sich die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neutal die Nase vorn. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Jeweils ein Torerfolg in beiden Spielhälften

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf David Kondrlik zum 1:0 zugunsten von ASK Neutal (43.). Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Neutal erzielte in der 69. Minute das 2:0. Am Schluss schlug ASK Neutal Bad Sauerbrunn II mit 2:0.

Mit dem Dreier sprang Neutal auf den achten Platz der II. Liga Mitte. In den letzten fünf Partien rief ASK Neutal konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

B. Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den zehnten Platz in der Tabelle ein. SC Bad Sauerbrunn II überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt Neutal bei SV Oberloisdorf an, während Bad Sauerbrunn II zwei Tage zuvor Oberpullendorf empfängt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SC Bad Sauerbrunn II, 2:0 (1:0)

69 Filip Kusalik 2:0

43 David Kondrlik 1:0