Klare Sache für SV 7023 Z-S-P gegen Oberloisdorf

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:34

SV Oberloisdorf steckte gegen SV 7023 Z-S-P eine deutliche 0:3-Niederlage ein. SV 7023 Z-S-P ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Oberloisdorf einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte SV Oberloisdorf knapp die Nase mit 1:0 vorn gehabt.

Vorentscheidung dank Doppelschlag vor der Pause

Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Martin Haider aufseiten von SV 7023 Z-S-P das 1:0 (44.). Nach 45 Minuten beförderten die Gastgeber das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz - Filip Simora traf per Kopf. Mit der Führung für SV 7023 Z-S-P ging es in die Halbzeitpause. Haider baute den Vorsprung von SV 7023 Z-S-P in der 71. Minute aus. Letztlich fuhr SV 7023 Z-S-P einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Z-S-P dominiert dietafel98, Ticker-Reporter

SV 7023 Z-S-P machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Oberloisdorf ist SV 7023 Z-S-P weiter im Aufwind.

SV Oberloisdorf bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Der Gast kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz.

Am kommenden Samstag trifft SV 7023 Z-S-P auf Neudörfl, Oberloisdorf spielt tags darauf gegen ASK Neutal.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – SV Oberloisdorf, 3:0 (2:0)

71 Martin Haider 3:0

45 Filip Simora 2:0

44 Martin Haider 1:0