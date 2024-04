Freistoß-Tor bringt Bad Sauerbrunn II gegen Kaisersdorf/St. Martin zu Fall

Spielberichte

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung der zweiten Mannschaft von SC Bad Sauerbrunn und SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, die mit 1:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte Bad Sauerbrunn II mit 3:0 für sich entschieden.

Gästen gelingt später Siegtreffer

Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, trafen die Gastgeber zum 1:0 (41.) - David Gabriel Matis besorgte das 1:0. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich B. Sauerbrunn II, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Martin Zsirai ließ sich in der 59. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Kaisersdorf/Markt St. Martin. Manuel Wiedenhofer ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln - via herrlichen Freistoß-Treffer gelang der Turnaround. Zum Schluss feierte SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin einen dreifachen Punktgewinn gegen SC Bad Sauerbrunn II.

Bad Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In diesem Spiel setzte es bereits die vierte Pleite am Stück.

Fünf Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin derzeit auf dem Konto.

SC Bad Sauerbrunn II tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an. Einen Tag später empfängt Kaisersdorf/Markt St. Martin SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 1:2 (1:0)

99 Manuel Wiedenhofer 1:2

59 Martin Zsirai 1:1

41 David Gabriel Matis 1:0

Details

