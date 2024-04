Nach Rückstand: Neutal überrollt SC Lockenhaus-Rattersdorf

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 23:04

ASK Neutal fertigte SC Lockenhaus-Rattersdorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Neutal wusste zu überraschen. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Lockenhaus/Rattersdorf I beim 2:1 einen knappen Sieger gefunden.

Hausherren drehen nach Rückstand auf

Die Gäste gingen durch Timo Gmeindl in der 19. Minute in Führung, als dieser nach perfektem Zuspiel souverän einschoss. Marcel Tremmel ließ sich in der 33. Minute nicht zweimal bitten und verwertete aus kurze Distanz zum 1:1 für ASK Neutal. Michael Trummer stellte die Weichen für die Heimmannschaft auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war - nach einer Rechtsflanke traf er per Kopf. Ein Tor auf Seiten von Neutal machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Für das 3:1 von ASK Neutal zeichnete Filip Kusalik verantwortlich (63.) nach einem Freistoß. Mit einem schnellen Doppelpack (86./88.) zum 5:1 schockte Wolfgang Lehrner Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf. Auch in der Nachspielzeit kannte Neutal keine Gnade. Michael Reiszner markierte den sechsten Treffer (93.). Am Ende kam ASK Neutal gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf I zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg rückte Neutal auf die achte Position der II. Liga Mitte vor. ASK Neutal erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Durch diese Niederlage fällt Lockenhaus/Rattersdorf in der Tabelle auf Platz sechs zurück.

Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Neutal derzeit auf dem Konto. Neun Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat SC Lockenhaus-Rattersdorf momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt ASK Neutal bei Draßmarkt an, während Lockenhaus/Rattersdorf I einen Tag später Oberpullendorf empfängt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 6:1 (2:1)

93 Michael Reiszner 6:1

88 Wolfgang Lehrner 5:1

86 Wolfgang Lehrner 4:1

63 Filip Kusalik 3:1

37 Michael Trummer 2:1

33 Marcel Tremmel 1:1

19 Timo Gmeindl 0:1

