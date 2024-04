SV Rohrbach dreht bei Neudörfl nach Rückstand auf und feiert Auswärtssieg

Spielberichte

Details Freitag, 12. April 2024 21:53

Rohrbach erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen Neudörfl. Rohrbach war im Hinspiel gegen Neudörfl zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Gäste siegen nach frühem Rückstand

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Samuel Glöckel sein Team in der vierten Minute, als er die Kugel ins rechte Eck schob. Julian Mongold trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein und verwertete eine Flanke per Kopf zum Ausgleich für den Gast. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Balint Visy in der 30. Minute, indem er die Kugel ins linke Eck bugsierte. Ein Tor mehr für SV Rohrbach machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Das 3:1 für die Gäste stellte Visy sicher. In der 46. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie und hämmert die Kugel volley ins Netz. Der Treffer von Norbert Füleki in der 50. Minute per Kopfball nach einem feinen Freistoß besorgte die Entscheidung. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Rohrbach gegen Neudörfl.

Neudörfl musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Neudörfl insgesamt auch nur fünf Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Neun Siege, acht Remis und fünf Niederlagen hat Rohrbach momentan auf dem Konto.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) tritt Neudörfl bei Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I an, schon einen Tag vorher muss Rohrbach seine Hausaufgaben bei SV Wograndl Forchtenstein erledigen.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV Rohrbach, 1:4 (1:2)

50 Norbert Füleki 1:4

46 Balint Visy 1:3

30 Balint Visy 1:2

20 Julian Mongold 1:1

4 Samuel Glöckel 1:0

