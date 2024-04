Leader MSV 2020 macht gegen SV 7023 Z-S-P nächsten Schritt

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 19:05

Mattersburger Sportverein 2020 kam gegen SV 7023 Z-S-P zu einem klaren 3:0-Erfolg. An der Favoritenstellung ließ MSV 2020 keine Zweifel aufkommen und trug gegen SV 7023 Z-S-P einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte Mattersburger Sportverein 2020 bei SV 7023 Z-S-P mit 5:1 für sich entschieden.

Klare Sache für den Primus

MSV 2020 erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matthias Müller traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 14. Minute erhöhte Philip Knotzer den Vorsprung des Tabellenprimus. Die Hintermannschaft von SV 7023 Z-S-P ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Harvey Ortner war es, der kurz vor Ultimo das 3:0 besorgte und Mattersburger Sportverein 2020 inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (85.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen SV 7023 Z-S-P.

Wer soll MSV 2020 noch stoppen? Mattersburger Sportverein 2020 verbuchte gegen SV 7023 Z-S-P die nächsten drei Punkte und führt das Feld der II. Liga Mitte weiter an. Der Defensivverbund von MSV 2020 ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zwölf kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mattersburger Sportverein 2020 ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 20 Siege und zwei Unentschieden. MSV 2020 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. SV 7023 Z-S-P überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Mattersburger Sportverein 2020 tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:30 Uhr, bei ASK Neutal an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SV 7023 Z-S-P SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – SV 7023 Z-S-P, 3:0 (2:0)

85 Harvey Ortner 3:0

14 Philip Knotzer 2:0

4 Matthias Müller 1:0



