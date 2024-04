Daniel Oliver Molnar mit Triplepack für Oberpullendorf gegen Draßmarkt

Spielberichte

Details Freitag, 19. April 2024 23:29

Mit Oberpullendorf und Draßmarkt trafen sich am Freitag zwei Topteams der II. Liga Mitte. Für den Gast schien Oberpullendorf aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Oberpullendorf den maximalen Ertrag. Die Gastgeber hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Souveräner Heimsieg

Daniel Oliver Molnar brachte Oberpullendorf in der 13. Minute nach vorn. Draßmarkt gelang mithilfe von Oberpullendorf der Ausgleich, als Alexander Groß das Leder in das eigene Tor lenkte (17.). Mit einem schnellen Doppelpack (30./32.) zum 3:1 schockte Molnar Draßmarkt - es waren bereits seine Treffer zwei und drei in diesem Match. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Istvan Bagi den Vorsprung von Oberpullendorf auf 4:1 (40.). Der Pausenstand war zugleich auch der Endstand.

Oberpullendorf hat nach dem souveränen Erfolg über Draßmarkt weiter die zweite Tabellenposition inne. Die Angriffsreihe von Oberpullendorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 58 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Oberpullendorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Zuletzt lief es erfreulich für Oberpullendorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei Draßmarkt präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (59). In der Tabelle liegt Draßmarkt nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Zehn Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Draßmarkt derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Draßmarkt nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag tritt Oberpullendorf bei Mattersburger Sportverein 2020 an, während Draßmarkt einen Tag zuvor Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I empfängt.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – Draßmarkt, 4:1 (4:1)

40 Istvan Bagi 4:1

32 Daniel Oliver Molnar 3:1

30 Daniel Oliver Molnar 2:1

17 Eigentor durch Alexander Groß 1:1

13 Daniel Oliver Molnar 1:0

