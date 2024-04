SV 7023 Z-S-P fährt mit SPG Kaisersdorf/St. Martin Schlitten

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:23

SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin blieb gegen SV 7023 Z-S-P chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. SV 7023 Z-S-P ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kaisersdorf/Markt St. Martin einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit 1:0 zugunsten von SV 7023 Z-S-P ausgegangen.

Deutlicher Heimsieg

SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michal Maco das schnelle 1:0 für SV 7023 Z-S-P erzielte. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Filip Pankarican den Vorsprung von SV 7023 Z-S-P. Die Hintermannschaft von Kaisersdorf/Markt St. Martin ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 von Maco für SV 7023 Z-S-P war das Spiel eigentlich schon entschieden (52.). Martin Sandor Ivanyi schoss die Kugel zum 1:3 für den Gast über die Linie (52.). Mit dem 4:1 durch den Stürmer schien die Partie bereits in der 54. Minute mit dem Heimteam einen sicheren Sieger zu haben. Martin Haider legte in der 56. Minute zum 5:1 für SV 7023 Z-S-P nach. Letztlich feierte SV 7023 Z-S-P gegen SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

SV 7023 Z-S-P liegt im Klassement nun auf Rang sechs. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P momentan auf dem Konto.

Nun musste sich Kaisersdorf/Markt St. Martin schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben.

Nächster Prüfstein für SV 7023 Z-S-P ist FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (Samstag, 18:00 Uhr). Kaisersdorf/Markt St. Martin misst sich am selben Tag mit ASK Neutal (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin, 5:1 (2:0)

56 Martin Haider 5:1

54 Michal Maco 4:1

52 Martin Sandor Ivanyi 3:1

52 Michal Maco 3:0

12 Filip Pankarican 2:0

8 Michal Maco 1:0

