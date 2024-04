Bad Sauerbrunn II überholt Steinberg in der Tabelle

Spielberichte

Im Spiel der Zweitvertretung von Bad Sauerbrunn gegen SV Steinberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von B. Sauerbrunn II. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel, das 3:1 geendet war, hatte seinen Sieger mit SC Bad Sauerbrunn II gefunden.

Hausherren wenden Comeback ab

Elmir Hrustanbegovic brachte den Gastgeber in der 16. Minute nach vorn. Mit einem schnellen Doppelpack (27./29.) zum 3:0 schockte Oliver Ilkoski Steinberg. Bis zur Pause hielt die Defensive des Gasts dicht, sodass sich der Vorsprung von Bad Sauerbrunn II nicht weiter vergrößerte. Laszlo Sütö beförderte das Leder zum 1:3 von SV Steinberg über die Linie (60.). Mit dem zweiten Treffer des Verteidigers rückte Steinberg wieder ein wenig an B. Sauerbrunn II heran (73.). Nachdem SV Steinberg zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

SC Bad Sauerbrunn II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Bad Sauerbrunn II bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt neun Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Steinberg verbuchte insgesamt acht Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. SV Steinberg ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Mit diesem Sieg zog B. Sauerbrunn II an Steinberg vorbei auf Platz acht. SV Steinberg fiel auf die zehnte Tabellenposition.

SC Bad Sauerbrunn II tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:30 Uhr, bei Lackenbach an. Zwei Tage später (17:00 Uhr) empfängt Steinberg SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – SV Steinberg, 3:2 (3:0)

73 Laszlo Sütö 3:2

60 Laszlo Sütö 3:1

29 Oliver Ilkoski 3:0

27 Oliver Ilkoski 2:0

16 Elmir Hrustanbegovic 1:0

Details

