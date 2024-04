Spätes Siegtor von SV Forchtenstein gegen Rohrbach

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:40

Nichts zu holen gab es für SV Rohrbach bei SV Wograndl Forchtenstein. Die Gastgeber erfreuten ihre Fans mit einem 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Rohrbach hatte im Hinspiel mit 3:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Hausherren mit dem "Lucky Punch"

Julian Salamon brachte SV Forchtenstein in der siebten Minute in Front, indem er nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Hernach dominierten die Gäste das Geschehen und vergaben in Minute 21 gar einen Elfmeter, der gehalten wurde. Norbert Füleki versenkte den Ball in der 33. Minute im Netz von Forchtenstein und besorgte nach einer Kopfballablage das verdiente 1:1. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Ein später Treffer von David Marin, der in der Schlussphase erfolgreich war (85.), bedeutete die Führung für SV Wograndl Forchtenstein. Am Ende verbuchte SV Forchtenstein gegen SV Rohrbach einen Sieg.

Sieben Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat SV Forchtenstein derzeit auf dem Konto. Forchtenstein ist seit vier Spielen unbezwungen.

Neun Siege, acht Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft SV Wograndl Forchtenstein auf Neudörfl, SV Rohrbach spielt am selben Tag gegen Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Wograndl Forchtenstein – SV Rohrbach, 2:1 (1:1)

85 David Marin 2:1

33 Norbert Füleki 1:1

7 Julian Salamon 1:0

