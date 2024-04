SV 7023 Z-S-P feiert Punktgewinn nach Comeback bei Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 21:18

Im Spiel FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gegen SV 7023 Z-S-P trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Gästen gelingt Comeback und Ausgleich

Jakub Slezak brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Samuel Frank beförderte das Leder zum 2:0 von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach über die Linie (29.). Die Hintermannschaft von SV 7023 Z-S-P ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Stefan Gludovatz traf zum 1:2 zugunsten der Gäste (54.). In der 59. Minute gelang SV 7023 Z-S-P, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Robert Humel. Alles sprach für einen Sieg von Oberpetersdorf/Schwarzenb, doch am Ende wurde das Aufbäumen von SV 7023 Z-S-P noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Oberpetersdorf/Schw. in dieser Zeit nur einmal gewann.

Die Trendkurve von SV 7023 Z-S-P geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang sieben, mittlerweile hat man Platz drei der Rückrundentabelle inne. SV 7023 Z-S-P erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Oberpetersdorf/Schwarzenb. tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASK Neutal an. Einen Tag später empfängt SV 7023 Z-S-P SV Steinberg.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SV 7023 Z-S-P, 2:2 (2:0)

59 Robert Humel 2:2

54 Stefan Gludovatz 2:1

29 Samuel Frank 2:0

15 Jakub Slezak 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.