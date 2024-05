Wende im Wetterkreuzstadion: Bad Sauerbrunn II dreht Partie gegen Rohrbach

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:20

Im mit Spannung erwarteten Duell im Wetterkreuzstadion zwischen dem SC Bad Sauerbrunn II und dem SV Rohrbach lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Match, das am Freitag in Runde 25 der II. Liga Mitte mit einem knappen 2:1-Sieg für die Hausherren endete. Trotz eines Rückstands zur Halbzeit drehte Bad Sauerbrunn II das Spiel in der zweiten Hälfte und sicherte sich drei wichtige Punkte.

Erste Halbzeit: Rohrbach dominiert und geht in Führung

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Teams, wobei die ersten Minuten bereits zeigten, dass sich niemand zurückhalten würde. Bad Sauerbrunn II startete mit einer frühen Chance in der 3. Minute, doch der Schuss wurde zur Ecke geblockt. Rohrbach antwortete mit zunehmendem Druck und erspielte sich in der 21. Minute ihre erste nennenswerte Chance, gefolgt von einer Reihe weiterer Gelegenheiten. Die Gäste zeigten sich immer gefährlicher und gingen in Front, als Julian Schrot nach einem Eckball den Ball unglücklich ins eigene Netz beförderte und Rohrbach mit 1:0 in Führung brachte. Dieser Treffer, begünstigt durch ein Eigentor, spiegelte den Spielverlauf der ersten Hälfte wider, in der Rohrbach die Oberhand hatte.

Zweite Halbzeit: Bad Sauerbrunn II dreht das Spiel

Nach der Pause änderte sich das Bild. Bad Sauerbrunn II kam mit neuer Energie aus der Kabine und begann, das Spiel zu drehen. Die Heimmannschaft erhöhte den Druck und suchte nach dem Ausgleich, der schließlich in der 72. Minute durch Elmir Hrustanbegovic fiel, der den Ball gekonnt im linken Eck versenkte. Nur drei Minuten später sorgte Leon Zsuganits für die spektakuläre Wende, indem er zum 2:1 traf, auch wenn dieses Tor von Diskussionen begleitet wurde, da es aus einer abseitsverdächtigen Position erzielt worden sein soll. Trotz hitziger Momente und hart umkämpfter Zweikämpfe, unter anderem einer brenzligen Situation für den Torhüter von Bad Sauerbrunn II in der 90. Minute, konnte Rohrbach den Rückstand nicht mehr aufholen.

Die Schlussphase des Spiels wurde von intensiven Bemühungen Rohrbachs geprägt, den Ausgleich zu erzielen, wobei eine Kopfballchance knapp vorbei ging. Doch am Ende blieb es beim 2:1 für Bad Sauerbrunn II. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem hart erkämpften Sieg für die Heimmannschaft, die damit ihre Siegesserie fortsetzt und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sammelt.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : Rohrbach - 2:1 (0:1)

75 Leon Zsuganits 2:1

72 Elmir Hrustanbegovic 1:1

44 Eigentor durch Julian Schrot 0:1

