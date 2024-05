Pilgersdorf behält gegen Forchtenstein nach starker Startphase die Oberhand

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:40

Im spannungsgeladenen Aufeinandertreffen zwischen Pilgersdorf und SV Wograndl Forchtenstein sicherte sich die Heimmannschaft mit einem 3:1-Erfolg die Oberhand. Von der ersten Minute an zeigte Pilgersdorf eine dominante Leistung, die letztendlich zum verdienten Sieg führte. Die Fans beider Teams wurden Zeugen eines Spiels, das durch schnelle Tore, strategische Wechsel und unermüdlichen Einsatz geprägt war.

Frühe Führung setzt den Ton

Die Heimmannschaft verschwendete keine Zeit und zeigte bereits in der 6. Minute durch Danijel Trajilovic ihre Absichten, als er das erste Tor des Spiels erzielte und Pilgersdorf in Führung brachte. Nur drei Minuten später verdoppelte Máté János Major in der 9. Minute die Führung mit einem weiteren Treffer für Pilgersdorf. Dieser schnelle Doppelschlag setzte den Ton für den Rest des Spiels und unterstrich die Offensivstärke von Pilgersdorf.

SV Forchtenstein, unbeeindruckt von dem frühen Rückstand, zeigte Charakter und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 37. Minute gelang es Dejan Lukic, den Anschlusstreffer zu erzielen und den Spielstand auf 2:1 zu verkürzen. Dieses Tor gab den Gästen neue Hoffnung und machte das Spiel wieder offen. Die erste Hälfte endete mit einem knappen Vorsprung für Pilgersdorf, aber das Spiel war noch lange nicht entschieden.

Pilgersdorf sichert sich den Sieg in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause suchte Pilgersdorf nach Wegen, das Spiel zu entscheiden, und ihre Bemühungen wurden in der 53. Minute belohnt. György Vass erzielte das dritte Tor für Pilgersdorf, wodurch der Vorsprung auf 3:1 ausgebaut wurde. Dieses Tor erwies sich als entscheidender Schlag gegen SV Forchtenstein, das trotz weiterer Bemühungen nicht in der Lage war, die solide Verteidigung der Heimmannschaft zu durchbrechen.

In der Schlussphase des Spiels nahm Pilgersdorf einige strategische Wechsel vor, um frische Kräfte ins Spiel zu bringen und den Sieg über die Zeit zu retten. Forchtenstein konnte den Rückstand nicht mehr aufholen, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: Pilgersdorf : Forchtenstein - 3:1 (2:1)

53 György Vass 3:1

37 Dejan Lukic 2:1

9 Máté János Major 2:0

6 Danijel Trajilovic 1:0

