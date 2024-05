SV Lackenbach ist dank Yörük-Doppelpack "Rote Laterne" los

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 19:37

Am 26. Spieltag der II. Liga Mitte ging es im Duell zwischen dem SV Lackenbach und dem SV 7023 Z-S-P vor allem für die Heimischen um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ein Doppelpack von Necdet Yörük bescherte dem bisherigen Schlusslicht einen 2:0-Erfolg. Mit dem sechsten Sieg im Frühjahr wurde der Nachzügler die "Rote Laterne" los und verließ vorerst die Abstiegszone. Die Gäste hingegen mussten nach der siebenten Auswärtspleite die Heimreise mit leeren Händen antreten.

Nachzügler mit früher Führung

Der Startpfiff erklang, und sofort machte Lackenbach deutlich, dass sie in diesem Heimspiel nichts dem Zufall überlassen wollten. Die ersten Minuten gehörten ganz den Gastgebern, die druckvoll nach vorne spielten. Bereits in der 9. Minute hätte Necdet Yörük beinahe das 1:0 erzielt, verfehlte jedoch nach einer scharfen Flanke von Roman Bobak knapp das Ziel. Die Entschlossenheit der Heimischen trug jedoch in der 13. Minute Früchte, als Yörük nach einem Eckball hochstieg und per Kopf das 1:0 markierte.

Nach dem Führungstreffer erhöhte Lackenbach weiter den Druck und zeigte einige beeindruckende Spielzüge. In der 17. Minute war es erneut Yörük, der nach einer Flanke beinahe das lange Eck traf. Die Gäste fanden schwer ins Spiel und konnten in der ersten Halbzeit kaum nennenswerte Akzente setzen. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann erneut Yörük, der nach einer präzisen Ballannahme und einem geschickten Schuss das 2:0 erzielte. Mit dieser komfortablen Führung ging es in die Pause.

Lackenbach lässt nichts anbrennen

Die zweite Halbzeit begann mit einem Wechsel bei SV 7023 Z-S-P, doch auch neue Kräfte konnten das Blatt nicht wenden. Zwar startete das Team mit einer guten Chance in der 50. Minute, als ein schneller Konter zu einem Schuss führte, dieser jedoch über das Tor ging. Die Gastgeber hingegen schienen mit der Führung im Rücken etwas sicherer zu spielen, obwohl die Intensität im Vergleich zur ersten Hälfte nachließ.

In der 68. Minute hatte Bobak eine weitere Gelegenheit für Lackenbach, sein Schuss verfehlte jedoch knapp das Ziel. Z-S-P hingegen hatte in der 72. Minute eine Top-Chance, den Anschlusstreffer zu erzielen, als Robert Humel einen "Zuckerpass" erhielt, doch aus kurzer Distanz das leere Tor verfehlte. Dies symbolisierte den frustrierenden Nachmittag für die Gäste, die trotz Bemühungen nicht zum Torerfolg kamen. Das Spiel endete mit einem verdienten 2:0-Sieg des SV Lackenbach, der sich wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg sicherte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Florian Mileder erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.