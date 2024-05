Spannendes Remis zwischen Oberpetersdorf/Schwarzenbach und Oberpullendorf

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:19

Im Rahmen der 26. Runde der II. Liga Mitte kam es zum mit Spannung erwarteten Duell zwischen der Heimmannschaft FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und den Gästen aus Oberpullendorf. Was als dominante Vorstellung der Hausherren begann, endete in einem dramatischen 2:2-Unentschieden, nachdem Oberpullendorf in der zweiten Halbzeit stark zurückkam.

Frühe Führung für Oberpetersdorf/Schwarzenbach

Die Gastgeber starteten energisch in die Partie und erzielten bereits in der 3. Minute das erste Tor. Lukas Roschitz war nach einem Eckball zur Stelle und brachte sein Team früh in Führung. Dies gab der FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zusätzlichen Schwung, und sie drängten weiter auf das Tor der Gegner. Ihre Bemühungen wurden in der 26. Minute erneut belohnt, als Noah Exel den Ball zum 2:0 im Netz unterbrachte. Mit dieser komfortablen Führung im Rücken kontrollierten die Hausherren das Spiel bis zur Pause.

Oberpullendorf kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein verändertes Bild. Oberpullendorf kam entschlossen aus der Kabine und begann, Druck auf das Tor von Oberpetersdorf/Schwarzenbach auszuüben. Dieser Druck führte schließlich in der 52. Minute zum Erfolg, als Daniel Oliver Molnar das erste Tor für die Gäste erzielte und den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Die Gäste setzten weiterhin auf Angriff und wurden in der 79. Minute belohnt, als Aldin Salihovic mit einem präzisen Schuss den Ausgleich zum 2:2 erzielte.

Trotz weiterer Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, blieb es beim Unentschieden.

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : Oberpullendorf - 2:2 (2:0)

79 Aldin Salihovic 2:2

52 Daniel Oliver Molnar 2:1

26 Noah Exel 2:0

3 Lukas Roschitz 1:0

