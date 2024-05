SV Forchtenstein erkämpft knappen Sieg gegen Bad Sauerbrunn II

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:21

In einem packenden Spiel der II. Liga Mitte BGLD setzte sich SV Forchtenstein mit einem knappen 2:1 gegen die Gäste von Bad Sauerbrunn II durch. Der Heimsieg wurde durch eine dramatische Schlussphase gekrönt, in der Forchtenstein das entscheidende Tor erzielte. Die Fans wurden mit einer spannenden Partie belohnt, in der beide Teams bis zur letzten Minute um jeden Ball kämpften.

Früher Führungstreffer und Antwort der Gäste

Bereits in der 5. Minute brachte Yannick Tatar die Heimmannschaft in Führung, als er nach einem Abpraller vom Tormann den Ball ins Netz beförderte. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für das Spiel, in dem Forchtenstein von Beginn an offensiv agierte. Trotz des Rückstandes ließ sich Bad Sauerbrunn II nicht unterkriegen und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 33. Minute gelang Raphael Pohl der Ausgleich durch einen sehenswerten Volley, der das Spiel wieder offen gestaltete.

Entscheidendes Tor in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit verlief ähnlich intensiv wie die erste. SV Forchtenstein erhöhte den Druck, was schließlich in der 67. Minute belohnt wurde. Julian Salamon vollendete eine gut vorgetragene Angriffsaktion mit einem gekonnten Schuss, nachdem David den Ball von der Seite hereingebracht hatte. Dieses Tor brachte die Gastgeber wieder in Führung, was die Spannung auf den Rängen spürbar erhöhte.

In den letzten Minuten des Spiels warfen die Gäste aus Bad Sauerbrunn alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Erfolg für die Heimmannschaft, die sich damit wichtige Punkte in der Liga sicherte.

II. Liga Mitte: Forchtenstein : B. Sauerbrunn II - 2:1 (1:1)

67 Julian Salamon 2:1

33 Raphael Pohl 1:1

5 Yannick Tatar 1:0

Details

