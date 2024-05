Meister MSV 2020 feiert Heimsieg über Draßmarkt

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 23:23

Im spannenden Aufeinandertreffen in der 26. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) lieferten sich Mattersburger Sportverein 2020 und Draßmarkt ein aufregendes Match, das letztlich mit einem überzeugenden 4:1 für die Heimmannschaft endete. Vor allem Matthias Müller zeigte eine herausragende Leistung mit drei Toren, die entscheidend zum Sieg von MSV 2020 beitrugen.

Frühe Führung und Dominanz der Heimmannschaft

Bereits in der Anfangsphase zeigte MSV 2020, dass sie das Spiel dominieren wollten. In der 21. Minute erzielte Matthias Müller das erste Tor für die Heimmannschaft. Der Rest der ersten Halbzeit war geprägt von intensivem Spiel, wobei Draßmarkt Mühe hatte, effektive Gegenangriffe zu starten. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, sorgte erneut Matthias Müller für Begeisterung, indem er nach einer weiteren Flanke von Angelo Pöttschacher den Ball ins Netz köpfte. Mit einem komfortablen 2:0 gingen die Teams in die Pause.

Aufregende zweite Hälfte mit Hoffnung und Enttäuschung für Draßmarkt

Die zweite Halbzeit begann mit einem stärkeren Draßmarkt, die auf den Anschlusstreffer hofften. In der 58. Minute erzielte Jürgen Kornfeld das 2:1 und gab den Gästen neue Hoffnung. Doch die Freude währte nicht lange. MSV 2020 erhöhte den Druck, und in der 71. Minute erzielte Mirza Sejmenovic, der erst kürzlich eingewechselt wurde, das entscheidende 3:1 für Mattersburger. Sein Tor, das aus einer direkten Spielaktion resultierte, zerschlug die Hoffnungen von Draßmarkt auf ein Comeback.

Als das Spiel sich dem Ende neigte, fügte Matthias Müller in der 89. Minute seinem persönlichen Konto ein weiteres Tor hinzu und vollendete seinen Hattrick. Dieses Tor zum 4:1, nach einem meisterhaft ausgeführten Angriff, besiegelte den Sieg für MSV 2020. Draßmarkt hatte dem kaum noch etwas entgegenzusetzen, und das Spiel endete kurz darauf mit einem deutlichen Sieg für die Gastgeber.

II. Liga Mitte: MSV 2020 : Draßmarkt - 4:1 (2:0)

89 Matthias Müller 4:1

71 Mirza Sejmenovic 3:1

58 Jürgen Kornfeld 2:1

44 Matthias Müller 2:0

21 Matthias Müller 1:0

