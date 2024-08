FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach besiegt Neutal zum Saisonauftakt mit 2:1

Spielberichte

Im ersten Spiel der neuen Saison der II. Liga Mitte trafen die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach und ASK Neutal aufeinander. Die Gastgeber konnten letztlich einen 2:1-Sieg für sich verbuchen. Oberpetersdorf/Schwarzenbach zeigte sich in weiten Teilen des Spiels überlegen und ging mit einer verdienten Führung in die Halbzeit. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Neutal reichte es für die Gäste nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Hausherren dominieren erste Halbzeit

Schon in den ersten Minuten der Partie war die Heimmannschaft tonangebend. Bereits in der 6. Minute hatte Martin Gosztola die erste Möglichkeit des Spiels, als er einen Freistoß direkt aufs Tor zog, der vom Gästekeeper jedoch pariert werden konnte. Kurz darauf folgten weitere Chancen: In der 11. Minute versuchte sich Mate Jankovics mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, doch auch dieser wurde gehalten und geklärt. Mustafa Uysal kam in der 19. Minute ebenfalls zu einer Möglichkeit, sein Schuss wurde jedoch vom Neutaler Torhüter abgewehrt.

Die Heimischen drückten weiter und hatten in der 25. Minute eine weitere große Chance. Tomas Vasko kam nach einem hohen Ball aus nächster Nähe zum Abschluss, doch die Gästeabwehr konnte in letzter Sekunde klären. Trotz Protesten wegen eines vermeintlichen Handspiels entschied der Schiedsrichter gegen einen Strafstoß. Erst in der 34. Minute konnten die Gäste durch Miroslav Antal erstmals für ernsthafte Gefahr sorgen, doch der Torhüter von Oberpetersdorf/Schwarzenbach parierte glänzend.

Die Führung für die Gastgeber fiel schließlich in der 45. Minute. Nach einem Pass in die Tiefe konnte Martin Gosztola den Ball gerade noch erreichen und spielte ihn quer auf Andreas Huber, der souverän verwandelte und den 1:0-Halbzeitstand sicherte. Die Gäste kamen erst spät in der ersten Hälfte zu ihren Chancen und gingen daher mit einem Rückstand in die Pause.

Neutaler Anschlusstreffer fällt zu spät

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen und Oberpetersdorf/Schwarzenbach blieb weiterhin die aktivere Mannschaft. In der 48. Minute verfehlte Lucca Klee nur knapp das Tor. Kurz darauf, in der 52. Minute, war es erneut Neutals Antal, der für Gefahr sorgte, aber kein Tor erzielen konnte. Die Gastgeber erhöhten schließlich in der 56. Minute auf 2:0, als Julian Schöll nach einem schönen Dribbling die Gäste-Abwehr durchbrach und ins rechte untere Eck traf.

Neutal gab jedoch nicht auf und kam in der 63. Minute durch Antal erneut zu einer Möglichkeit, die ungenutzt blieb. Eine Glanzparade vom FSG-Verteidiger Roschitz in der 67. Minute verhinderte einen sicheren Treffer der Gäste, nachdem der Torwart bereits überwunden war. Trotz dieser Rückschläge kam der ASK Neutal in der 83. Minute zum Anschlusstreffer. Filip Kusalik zog aus gut 20 Metern ab, der Ball prallte von der rechten Stange ins Tor und brachte Neutal auf 2:1 heran.

In den letzten Minuten der Partie versuchte Neutal noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Heimischen hielt stand. Schiedsrichter Flasch pfiff das Spiel schließlich nach 90 Minuten ab, und die Gastgeber konnten sich über einen verdienten 2:1-Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock (5885 Bonuspunkte)

II. Liga Mitte: Oberpetersdorf/Schw. : Neutal - 2:1 (1:0)

85 Filip Kusalik 2:1

56 Julian Schöll 2:0

45 Andreas Huber 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Schock mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.