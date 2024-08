Neudörfl feiert in Überzahl klaren Heimsieg über SV Forchtenstein

Spielberichte

Details Freitag, 09. August 2024 22:31

In der 1. Runde der II. Liga Mitte (BGLD) setzte sich Neudörfl deutlich mit 4:1 gegen den SV Forchtenstein durch. Bereits in der Anfangsphase nahm das Spiel an Fahrt auf, und die Zuschauer wurden Zeugen eines ereignisreichen Spiels, in dem Neudörfl seine Überlegenheit klar unter Beweis stellte.

Knappe Pausenführung für personell überlegene Hausherren

Das Spiel begann rasant, als Neudörfl von Anfang an Druck aufbaute und bereits in der 4. Minute in Führung ging. Emil Haladej erzielte das 1:0 für die Heimmannschaft und brachte Neudörfl früh in eine komfortable Position. Der Treffer setzte den Ton für die restliche Partie, die von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt war.

Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz, denn in der 12. Minute schlug der SV Forchtenstein zurück. Dino Guc nutzte eine Gelegenheit und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Damit war das Spiel wieder offen, und beide Teams kämpften verbissen um die Vorherrschaft auf dem Platz.

Nur zwei Minuten nach dem Ausgleich erlitt der SV Forchtenstein einen herben Rückschlag. Alexander Leitner sah in der 14. Minute die Rote Karte, was das Team in eine schwierige Situation brachte. Mit einem Mann weniger auf dem Platz musste Forchtenstein fortan eine defensivere Taktik fahren, was Neudörfl zusätzliche Räume eröffnete.

Die Gastgeber nutzten die numerische Überlegenheit aus und drängten vehement auf das nächste Tor. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es ihnen, erneut in Führung zu gehen. In der 44. Minute traf Emil Haladej zum zweiten Mal an diesem Abend und stellte das Halbzeitergebnis von 2:1 her. Mit dieser Führung im Rücken ging Neudörfl selbstbewusst in die Kabine.

Neudörfl baut Führung aus und gewinnt souverän

Nach dem Seitenwechsel setzte Neudörfl seine Dominanz fort und ließ dem SV Forchtenstein kaum Chancen zur Entfaltung. In der 65. Minute war es erneut Thierry Ahissan, der mit seinem Treffer zum 3:1 den Vorsprung weiter ausbaute. Der Treffer war das Ergebnis einer gut orchestrierten Offensivaktion, die die geschwächte Abwehr von Forchtenstein überwältigte.

Der endgültige Schlusspunkt in diesem Spiel kam in der 75. Minute, als Thierry Ahissan zum zweiten Mal traf und den Endstand von 4:1 besiegelte. Ahissan erwies sich als wahrer Torjäger und krönte seine starke Leistung mit einem Doppelpack.

In der Schlussphase verwaltete Neudörfl das Ergebnis souverän und ließ keine weiteren nennenswerten Chancen des Gegners zu. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte den klaren Sieg der Gastgeber.

II. Liga Mitte: Neudörfl : Forchtenstein - 4:1 (2:1)

75 Thierry Ahissan 4:1

65 Thierry Ahissan 3:1

44 Emil Haladej 2:1

12 Dino Guc 1:1

4 Emil Haladej 1:0

