SC Bad Sauerbrunn II mit Comeback und Punktgewinn gegen Draßmarkt

Details Freitag, 09. August 2024 22:34

In einem packenden Spiel der II. Liga Mitte (BGLD) trennten sich SC Bad Sauerbrunn II und Draßmarkt mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie begann fulminant und bot den Zuschauern von Beginn an reichlich Unterhaltung. Während Draßmarkt in der ersten Halbzeit die Oberhand behielt, zeigte SC Bad Sauerbrunn II in der Folge großen Kampfgeist und erkämpfte sich einen Punkt.

Blitzstart von Draßmarkt

Das Spiel wurde mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr eröffnet, und bereits in der 14. Minute sorgte Dominik Adam Csomos für das erste Highlight. Mit einem präzisen Schuss brachte er Draßmarkt mit 1:0 in Führung. Die Gäste drängten weiter und zeigten, dass sie entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Dies zeigte sich erneut in der 18. Minute, als Csomos seinen zweiten Treffer erzielte und den Vorsprung auf 2:0 ausbaute.

Bad Sauerbrunn II wirkte nach diesem Doppelschlag geschockt, kämpfte sich jedoch langsam ins Spiel zurück. In der 40. Minute gelang Raphael Pohl der Anschlusstreffer für die Hausherren. Mit einem gut platzierten Schuss verkürzte er auf 1:2 und gab seinem Team neue Hoffnung.

Aufholjagd von SC Bad Sauerbrunn II endet im "X"

Mit einem 1:2-Rückstand gingen die Teams in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann mit einem schweren Abwehrfehler der Gäste aus Draßmarkt in der 56. Minute und Philip Lang traf zum 2:2. Draßmarkt hatte kurze Zeit später eine gefährliche Freistoßsituation in der 57. Minute. Kornel Kulcsar setzte den Freistoß gefährlich auf das Tor, aber der Torhüter von SC Bad Sauerbrunn II konnte den Ball gerade noch klären.

In den verbleibenden Minuten entwickelten beide Mannschaften noch einige Chancen, konnten diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Sowohl SC Bad Sauerbrunn II als auch Draßmarkt kämpften bis zum Schluss, aber keine der beiden Mannschaften konnte den entscheidenden Treffer erzielen. Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 90. Minute, und das Spiel endete mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

II. Liga Mitte: B. Sauerbrunn II : Draßmarkt - 2:2 (1:2)

56 Philip Lang 2:2

40 Raphael Pohl 1:2

18 Dominik Adam Csomos 0:2

14 Dominik Adam Csomos 0:1

